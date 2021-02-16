اليوم السابع
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رئيس جامعة الأقصر يكلف عميدا و3 وكلاء للكليات ويناقش عودة الدراسة بعد الإجازة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:27 ص
رئيس جامعة الأقصر يكلف عميدا و3 وكلاء للكليات ويناقش عودة الدراسة بعد الإجازة اجتماع رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، قرارا بتكليف الدكتور السيد محمد أبو دهب للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، كما أصدر قرارات بتكليف الدكتور محمود مصطفى علام الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة وكيلا لكلية الفنون الجميلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد سليمان عبدالحليم وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مايكل مجدى ذكى وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وفى نفس السياق، وقع رئيس جامعة الأقصر، بروتوكول تعاون مع أحد البنوك بهدف تسهيل سداد المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة.

وعقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعضوية وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، حيث تناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التى تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث.

وقد وافق المجلس على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لرسالتى ماجستير بكلية الآثار ، كما وافق على مقترح الخريطة الزمنية للدراسات العليا للفصل الدراسى الثاني ، على أن يبدأ فى 20/3/2021 وإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى ابتداءً من 15/5/2021 ، وخلال الإجتماع أكد الدكتور محجوب على ضرورة إتباع كافة التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية بجميع كليات الجامعة.

وانعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الخاص ببدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء اجازة نصف العام، كما شدد رئيس الجامعة على إتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.


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