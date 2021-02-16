رئيس جامعة أسيوط عن افتتاح مستشفى أبو تيج: ننظم زيارات دورية للمشروعات القومية

أسيوط هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط مما يشهده ملف الرعاية الصحية من أولوية قصوى في اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذي شهد في فترة رئاسته نقله نوعية في مستوي الخدمة الصحية المقدم للمواطنين سواء في زيادة المستشفيات المنشأة، أو في تطوير الموجود من قبل ورفع كفاءته، وكذلك على مستوى المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي استهدفت فحص ملايين المواطنين علي مستوى الجمهورية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وكذلك نجاح مصر على مستوى العالم في القضاء على فيروس سى وتوفير علاج مجاني لكافة المصريين المصابين به.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط علي ما يشهده صعيد مصر من اهتمام ورعاية غير مسبوقة والذي شهد خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجاز كثير من المشروعات القومية في مختلف المجالات، والتى كان لجامعة أسيوط نصيب وافر من الدعم والرعاية فى أكثر من مشروع علمى وخدمى يعد أبرزها مشروع بناء الجامعة الأهلية الجارى تنفيذه فى مدينة أسيوط الجديدة ، وكذلك توفير كافة سبل الدعم المالى واللوجيستى اللازم لإنهاء تنفيذ وتجهيز أكبر مستشفى جامعى للإصابات والطوارىء والذى تجاوز تكلفته حتى الآن 130 مليون جنيه والمقرر افتتاحه خلال العام الجارى 2021.

وفى هذا الشأن استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفداً طلابياً من أبناء الجامعة عقب عودته من المشاركة فى مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمستشفى أبوتيج النموذجي والذى تم عبر تقنيه الفيديو كونفرانس.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شحاتة غريب أن جامعة أسيوط تفخر دائماً بأبنائها الطلاب المميزين من مختلف الكليات وتمثيلهم المشرف للجامعة فى مختلف المناسبات والمحافل الرسمية وما يمثلوه من واجهة حضارية تليق برفع اسم الجامعة بما تحمله من مكانة مرموقة وتاريخ عريق، مشيراً إلى أن الجامعة تضم كوكبة من الطلاب المتميزين الذى يعد مثل وقدوة فى وطنيته و وعىيه السياسي والثقافى لما يجب أن يكون عليه شباب مصر الواعد.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم زيارات دورية لأهم المشروعات القومية الكبرى فى مختلف محافظات الجمهورية لتوعية الشباب وتبصيرهم بحجم الإنجاز الجارى تحقيقه فى مختلف المجالات وذلك لتعزيز قيم إنتمائه الوطنى ودعم ثقته فى الدولة المصرية وما تبذله الحكومة من جهد يسابق الزمن من أجل دفع حركة التنمية وتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح الطالب عبد الرحمن صفوت أن الوفد الطلابى المشارك فى مراسم افتتاح مستشفى أبوتيج النموذجى ضم مورين عادل فهمى، ونهلة ياسر عصام، ومحمد أسامة أحمد وماريو أكرم عزمى، وناردين وجدى رفعت.