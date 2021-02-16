رئيس تطوير العشوائيات يؤكد تعويض ملاك ماسبيرو بنفس القيمة الاستثمارية للعقارات

ماجد تمراز

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه ليس من المعقول أن يتم اتخاذ قرار بإزالة عمارات منطقة ماسبيرو دون حدوث حوار مع المواطنين، مشيرا إلى أن البعض يتداول أنباءا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها علاقة بالواقع، وأنه من الطبيعى أن يتم تعويض كل مواطن يتم إخلاء منزله سواء كان مالكا أو مستأجرا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on: "الشقة لو تساوى 5 ملايين جنيه، هنتعامل مع مالك البيت على أن شقته ثمنها 5 ملايين جنيه، وعمرنا ما هنقلل من قيمة أى عقار، وهيتم التعامل بنفس القيمة الاستثمارية، وأن المشروع ليس هو فقط الذى يتم العمل عليه، بل هناك مئات المشروعات التي يتم العمل عليها على مستوى الجمهورية".

وقال: "القانون يكفل لأصحاب تلك المنازل الحصول على أماكن تساوى نفس القيمة الاستثمارية للأماكن التي كانوا يسكنون فيها، ولابد من إقامة حوار مع أصحاب وملاك عقارات منطقة ماسبيرو، وسيتم التنسيق مع محافظة القاهرة باعتبارها جهة الولاية، وسيتم تشكيل لجنة وإقامة حوار معهم في أقرب وقت".