اليوم السابع
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رئيس "المعاهد الأزهرية" عن إلغاء امتحانات الشفوى: تم إرجائها بسبب الجائحة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:31 م
رئيس "المعاهد الأزهرية" عن إلغاء امتحانات الشفوى: تم إرجائها بسبب الجائحة امتحانات الأزهر - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، طلب التوفيق بين مصلحة الطلاب والمحافظة على صحتهم، وتوفير وسائل تقييم مناسبة، مشيرا إلى أن النظام التعليمي سيظل كما هو، وهناك 2 مليون طالب في جميع المراحل الأزهرية، وأن الامتحانات ستبدأ يوم 29 فبارير الجاري.

 

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هناك استعدادات من أجل البدء في الامتحانات وسيتم تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية، والجزء الشفوي لم يلغي ولكنه تم إرجاءه فقط، حيث يتم التقييم حسب امتحانات تحريرية مكثفة ويتم الحصول على أكثر من مادة".

 

وقال: "امتحانات القرءان الكريم تكون تراكمية حيث يتم السؤال فى العام الحالى ومناهج الأعوام السابقة".


المعهد الازهريه

التعليم الازهرى

امتحانات الشفوى

امتحانات الازهر

اليوم السابع بلس

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