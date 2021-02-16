درجة الحرارة غدا فى القاهرة 6.. وسانت كاترين 2 تحت الصفر

كتب محمود راغب

كشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية ، عن انخفاض حاد آخر فى درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تساقط حبات البرد على أغلب الأنحاء.



وكشفت بيان درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية على وصول درجات الحرارة الصغرى فى مدينة سانت كاترين لليوم الثانى لـ 2 درجة تحت الصفر .



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .



كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 12 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 13 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.