دراسة: ارتفاع نسبة التسوق عبر الانترنت لعيد الحب فى أمريكا اللاتينية 321%

فاطمة شوقى

ارتفعت المشتريات عبر الإنترنت في يوم عيد الحب بنسبة 321% منذ عام 2011، وفى حالة بعض دول أمريكا اللاتينية، ارتفع هذا النمو إلى أربعة أرقام خلال العقد الماضى، وفقًا لدراسة عالمية أجرتها شركة إندكس أوف لوف أوف ماستركارد" ("مؤشر الحب من ماستركارد").

وأشارت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية إلى أن ما يسمى بـ"الإنفاق العاطفى" والذى يشمل شراء المجوهرات والزهور والمطاعم، فى الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير ، زادت خلال 10 أعوام الماضية بنسبة ، 92% فى العالم و 321% فى أمريكا اللاتينية ، وتعكس الدراسة الاستقصائية السنوية لوسائل الدفع التي تم إجراؤها في 19 دولة في العالم أن المعاملات عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية قد شهدت أيضًا نموًا كبيرًا في هذا التاريخ ، مع كولومبيا على رأسها ، والتي نمت 4،207٪ في العقد الماضي ؛ تليها تشيلي بنسبة 3،277% والمكسيك بنسبة 628٪.

في حالة الإنفاق العاطفي، سجلت الأرجنتين نموًا بنسبة 1.961%، بينما في تشيلي بلغت 1.124% وفي كولومبيا 460%.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الأرقام تظهر ذروة في شراء الهدايا والتجارب مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات" ، من بينها العناصر التقليدية والنزهات مثل الزهور والمطاعم.

في تشيلي ، كانت هناك زيادة بنسبة 25333% حول معاملات البطاقات لشراء الزهور ، تليها الأرجنتين (2.436٪) وكولومبيا (77%) ، وفقًا للدراسة ، التي كشفت أن العام الماضي فقط ، عالميًا أكثر من 200 مليون دولار تم إنفاقه على باقات الزهور.

"في حالة المطاعم ، تشيلي تتصدر بنسبة 8.531٪ ، تليها الأرجنتين (1.299%) وكولومبيا (910%) ، حسب التقرير.

فيما يتعلق بتكلفة المجوهرات عبر الإنترنت ، كان هناك أيضًا نمو سنوي في العقد الماضي ، مع زيادة في جميع أنحاء العالم بنسبة 20 ٪ منذ عام 2011 ، ولكن في منطقة أمريكا اللاتينية ، كانت تشيلي هي التي قادت المعاملات لهذه المشتريات بنمو 5.504% ، تليها الأرجنتين (408%) والبرازيل (325%).