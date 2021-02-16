خلو شاطئ بورسعيد من الأهالى وانتظام لحركة الملاحة رغم الطقس السيئ

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام شاطئ بورسعيد، منذ قليل، لرصد حالة الطقس السيئ التى تضرب عدد من المحافظات، ورغم ذلك لم تؤثر على حركة الملاحة لقناة السويس.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، عدم تواجد أى مواطنين عليه، بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة التى تضرب المحافظة متمثلة فى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح متوسطة، يصاحبهما غيوم كثيفة بسماء المدينة.

وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.

كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس وسجلت دخول وخروج 22 سفينة، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ فى ميناءى شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، فى الوقت الذى انتظمت حركة المعديات بين ضفتى قناة السويس ويعمل كوبرى النصر العائم طبقا لمواعيده المحددة المرتبطة بحركة عبور السفن بالقناة.











