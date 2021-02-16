اليوم السابع
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خبير يشيد بتعديلات قانون إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضرائب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:00 م
خبير يشيد بتعديلات قانون إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضرائب اللواء حسين مصطفى
كتبت : أمانى سمير

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قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "  أن قرار تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، الذى يسمح لذوي الهمم تسهيلات باستيراد سيارات معفاه من الضرائب، يمنحهم العديد من المميزات والحقوق التي تسهل حياتهم اليومية . 
 
وأضاف حسين في تصريحاته أن التعديلات الجديدة أتاحت لذوي الهمم استيراد سيارة مجهزة أو غير مجهزة دون شرط وتكون معفاة تماما من الجمارك، بالاضافة أيضا المعفاة من ضريبة القيمة المضافة . 
 
يذكر أن جميع هذه الحقوق لم تكن موجودة من الأساس في السابق سواء الإعفاء بمبالغ تتراوح بين 20 و 25 ألف جنيه فقط من الضريبة الجمركية، أو غيرها من ايجابيات مذكورة بالقانون الجديد . 
 
وكشف خبير السيارات أنه لأول مرة يحصل أصحاب الإعاقة السمعية أو البصرية على سيارات، ويمكنهم توكيل شخص لقيادتها، كما أن من حقهم استيراد سيارة مستعملة ما يعني أنه يمكنهم الحصول على سيارة بثلث أو بربع ثمنها بالسوق المحلية مع وجود بعض الضمانات منها للتلاعب أو استخدام القانون بشكل خاطئ .

اخبار السيارات

سيارات ذوي الهمم

اعفاء الجمارك

اعفاء الضرائب لذوي الهمم

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