حى ثان المحلة الكبرى بالغربية يشن حملة مكبرة لرفع القمامة

الغربية - محمد طارق

شن حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع القمامة من نقاط التجميع بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وقال رئيس الحى فى بيان له اليوم، إن الحملات مستمرة يوميا لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتحقيق المظهر الجمالى اللائق، وذلك بمشاركة معدات وعمال وسائقين الحى ، مناشدا الاهالى بضرورة الحفاظ على البيئة وإلقاء المخالفات والقمامة فى المواعيد والأماكن المخصصة لها.

وفى سياق آخر، قام الحى باستكمال أعمال الرصف والتطوير بشارع الوحدة العربية بمنشية البكرى، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول على الشكل الحضارى والجمالى اللائق.