حملة نظافة ورفع الإشغالات بقرية النمسا جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتسوية شارع السلطان عبدالجليل (ترعه الغوريه بداية من المعهد الأزهرى بالعنانية حتى نهاية الطريق بالسكة الحديد) وذلك بمشاركة ومساعدة الأهالى بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا.

وقال رئيس مجلس قروى النمسا، أنه تم القيام بحملات النظافة بجانب تفريغ الحاويات ورفع الاشغالات، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطنين، كما تابع رئيس القرية أعمال النظافة وتجريف ورفع الأتربة وتسوية شارع المساكن ، مروراً بشارع مركز شباب القرايا بجانب تفريغ الحاويات ورفع الإشغالات .

وأوضح المهندس محمد عشرى، أنه تم أيضاً متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات من على طريق موردة المساوية، ومن ناحية كوبرى النمسا حتى نهاية الشارع ناحية طراد النيل بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبى الطريق بمعدات الوحدة المحلية.

وفى نفس السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تم المرور على المقاهى وتم ضبط 5 شيش، كما أسفرت مجهودات الحملة، عن ضبط عدد 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح فى المخالفة، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، وعدد 3 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 21 إزالة إدارية، وذلك فى إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

شارك فى الحملة، عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحى ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.



حملات النظافة بشارع السلطان عبدالجليل وترعة الغورية بقرية النمسا