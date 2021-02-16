حزب الله متوعدًا إسرائيل: إن فرضتم حربا سنخوضها

كتب أحمد عرفة

توعد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قائلا: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف حسن نصر الله: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".



وتابع أمين عام حزب الله اللبناني: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد، ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".



وكان أعرب الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله عن رفضه للاتهامات بصلة الحزب بمقتل الناشط لقمان سليم، قائلا: "إنه في لبنان أي حادثة تقع في منطقتك أنت المدان والمسئول حتى تكشف العكس وهذا لا يحصل إلا لدينا".

وقال حسن نصر الله: "نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك إنه عميل لإسرائيل، وإسرائيل لا تقتل عملاءها فقط بل تقتل شعبها من اليهود لتخدم مشروعها".

وبشأن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، قال حسن نصر الله إن التحقيق في انفجار المرفأ انتهى والآن من واجب القضاء إعلان نتيجة التحقيق، متابعا: "قيمة التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ تصل إلى مليار ومائتى مليون دولار، وحصول الناس عليها رهن بالإفراج عن نتائج التحقيقات".