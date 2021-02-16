اليوم السابع
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حجز طبيب ضبط بحوزته عقاقير محظور تداولها بالأسواق فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:57 م
حجز طبيب ضبط بحوزته عقاقير محظور تداولها بالأسواق فى مصر الجديدة عقاقير طبية، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مصر الجديدة، حجز طبيب 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد ضبط  كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بحوزته، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة مصر الجديدة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط طبيب ومقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته عيادة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واستغلالها فى إجراء عمليات ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل العيادة محل عمله على كمية من الأدوية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته العيادة بدون ترخيص وحيازته المضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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