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حالة الطقس اليوم .. الأقمار الصناعية تشير لتكون سحب وأمطار غزيرة بالعاصمة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:30 ص
حالة الطقس اليوم .. الأقمار الصناعية تشير لتكون سحب وأمطار غزيرة بالعاصمة صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اخر تطورات حالة الطقس اليوم ، من خلال الأقمار الصناعية ، حيث تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية  ومناطق من الوجه البحرى.

وأضافت هيئة الأرصاد ، أنه تكون السحب  يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع أن تمتد الى القاهرة والجيزة ومناطق من شمال وجنوب سيناء  يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

و يشهد الطقس اليوم الثلاثاء،  طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ،    وطقس  بارد  على السواحل الشمالية  الغربية والرياح نشطة  ، وطقس مائل للبرودة  على السواحل الشمالية الشرقية ،  طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة


كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة ،    وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .


 

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