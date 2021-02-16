حالة الطقس اليوم .. الأقمار الصناعية تشير لتكون سحب وأمطار غزيرة بالعاصمة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اخر تطورات حالة الطقس اليوم ، من خلال الأقمار الصناعية ، حيث تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.



وأضافت هيئة الأرصاد ، أنه تكون السحب يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع أن تمتد الى القاهرة والجيزة ومناطق من شمال وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



و يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

















