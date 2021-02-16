اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:15 م
خالد صلاح
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جنوب إفريقيا تمنح الاتحاد الافريقى لقاح "كورونا" عقب فشله فى منع السلالة المتحورة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:00 م
جنوب إفريقيا تمنح الاتحاد الافريقى لقاح "كورونا" عقب فشله فى منع السلالة المتحورة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
/أ ش أ/

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قال وزير الصحة فى جنوب إفريقيا زويلى مخيزى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمنح جرعاتها من لقاح (أوكسفورد / أسترا زينيكا)، إلى الاتحاد الأفريقى بعد إلغاء استخدامها بسبب مخاوف بشأن فعاليتها.

وعلقت البلاد طرح اللقاح - الذى كان من المفترض بدء استخدامه فى وقت سابق من الشهر الجارى - بعد أن وجدت دراسة أن اللقاح فشل فى منع المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن السلالة المتحورة المكتشفة فى جنوب إفريقيا.

وقال وزير الصحة زويلى مخيزى لبرلمان البلاد "الجرعات التى اشتريناها عُرضت على الاتحاد الأفريقى لتوزيعها على تلك الدول التى أعربت بالفعل عن رغبتها فى الحصول على المخزون.. لن يكون هناك أى أموال مهدرة أو إجراءات غير مثمرة ".

وحصلت جنوب إفريقيا الأشد تضرراً بالوباء فى القارة على مليون جرعة من اللقاح من معهد مصل الهند، ومن المقرر أن تتلقى شحنة إضافية قدرها 500 ألف جرعة، لكن جنوب إفريقيا استقرت الآن على لقاح (جونسون آند جونسون) الذى لم تتم الموافقة عليه بعد.

 


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