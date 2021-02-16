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جنوب إفريقيا تبدأ حملة التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:19 م
جنوب إفريقيا تبدأ حملة التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن جنوب إفريقيا تبدأ حملة التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، قال وزير الصحة فى جنوب إفريقيا زويلى مخيزى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمنح جرعاتها من لقاح (أوكسفورد / أسترا زينيكا)، إلى الاتحاد الأفريقى بعد إلغاء استخدامها بسبب مخاوف بشأن فعاليتها.

وعلقت البلاد طرح اللقاح - الذى كان من المفترض بدء استخدامه فى وقت سابق من الشهر الجارى - بعد أن وجدت دراسة أن اللقاح فشل فى منع المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن السلالة المتحورة المكتشفة فى جنوب إفريقيا.


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