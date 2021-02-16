اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تكشف خطة إدارة التموين الطبى خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:06 ص
جامعة حلوان تكشف خطة إدارة التموين الطبى خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


تكثف إدارة التموين الطبي بجامعة حلوان جهودها في الفترة الحالية وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاختبارات الفصل الدراسي الأول وتمهيدا للفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حيث تقدم العديد من الخدمات بإشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة سحر عزت مدير إدارة التموين الطبي.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان ،ان  الإدارة تقدم العديد من الخدمات تتضمن :
1-توعية الطلاب بالإجراءات الإحترازية بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات وأثناء العام الدراسي.

2-المشاركة في قياس درجة الحرارة للطلبة خلال فترة الامتحانات قبل الدخول من بوابات الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

3-توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدات العلاجية التي يتم الاحتياج إليها على مدار العام وتوفيرها لجميع طلاب كليات الجامعة بالمجان.
4-توفير أدوية الإسعافات والطوارئ والمدن الجامعية والامتحانات والطوارئ.
5-توعية الطلبة المستجدين ببعض مخاطر الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها.
6- المشاركة في القوافل الطبية وصرف الدواء للمرضى لخدمة المجتمع المدني.
7-الاشراف على جميع صيدليات الوحدات العلاجية لمتابعة تواريخ العلاج اولا بأول.
8-الاشراف على تطبيق معايير الجودة بالمخزن الرئيسي للأدوية وجميع صيدليات الوحدات العلاجية.
9- ربط الوحدات العلاجية بنظام إلكتروني بالتعاون مع إدارة الطب العلاجي لربط جميع الصيدليات ببعضها لسهولة متابعة ارصدة الأدوية في ضوء سياسة الدولة الرقمية.
10-عمل دورات تدريبية للصيادلة في ضوء سعي الإدارة الطبية للتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية، ومواكبتهم بكل ماهو جديد.



 


جامعة حلوان

ماجد نجم

امتحانات الفصل الدراسى الأول

التعليم العالى

امتحانات الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة