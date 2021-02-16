تنفيذ 799 حكما قضائيا خلال حملة مكبرة بمحافظة أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق المحافظة، وأسفرت عن ضبط 799 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 165 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 34 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 408 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 189 محكوم عليهم في جنح المخالفات وتم ضبط 3 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية، شملت ضبط قضية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية و تحرير 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية

وتحرير 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية 10قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و3 قضايا بيع بازيد من السعر الرسمي.