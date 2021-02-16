اليوم السابع
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تغريم 20 مواطنا بدون كمامات خلال حملة بمدينة البياضية فى الأقصر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:06 م
تغريم 20 مواطنا بدون كمامات خلال حملة بمدينة البياضية فى الأقصر منشأة تخالف مواعيد الإغلاق فى الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وعبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة ليلية استهدفت التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمه الغرامة، وتم تحرير 4 محاضر لمنشأة لمخالفة قرار مواعيد الغلق المقررة، ومحضر لمنشاة لمخالفة الإجراءات الاحترازية حيث رافق رئيس المدينة كلا من أحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد مدير الشئون الإدارية.

كما أكد رئيس مدينة البياضية، على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومواعيد المحال والالتزام بها، وجدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى 6 مساء، كما اكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.

 


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