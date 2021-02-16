تعليم الدقهلية: تكليف الموجهين بوضع امتحانات نصف العام

الدقهلية شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام التعليم العام الدكتور أحمد هيكل، ومدير عام الخدمات الدكتور حازم الألفى لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول للعام الدراسى 2020/2021 ووضع آلية الامتحانات واستعدادات المدارس لبداية النصف الثانى من العام الدراسى 2020/2021.

وأكد وكيل الوزارة، أن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدارسى وبداية النصف الثانى للعام الدراسى، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم المدارس.

وأضاف عبد الرؤوف، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

وأصدر تعليماته لمديرى الإدارات التعليمية بتكليف الموجهين الأوائل بوضع الامتحان، مؤكدا على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى أقرتها الوزارة فى ظل الظروف الاستثنائية .

وشدد مدير المديرية خلال الاجتماع، على ضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب فى اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والقائمين على اعمال الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأى طوارئ، مع توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء ومنع الغش بكافة سبلة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.