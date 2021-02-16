موسكو (أ ش أ)

مدد مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة شهر آخر، وحتى يوم 16 مارس المقبل.

وجاء في بيان مقر العمليات، الذي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "قرر مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 16 مارس 2021، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين".

وسجلت روسيا اليوم الثلاثاء، 13233 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 1409 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و99323 إصابة منذ بدء الجائحة.