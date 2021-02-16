وجاء في بيان مقر العمليات، الذي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "قرر مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 16 مارس 2021، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين".