تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-2-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجلت بتكوين المرتفعة مستوى قياسيا جديدا عند 49 ألفا و938 دولارا، لكن يبدو أنها تدور في نطاق محدود دون 50 ألف دولار بقليل، إذ أوقف بيع لجني الأرباح موجة صعود كبيرة قادت العملة المشفرة للارتفاع ما يزيد عن 60 % منذ بداية العام الجاري.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.14 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.05 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.