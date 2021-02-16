تعرف على تكلفة تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمبانى المخالفة

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن قواعد وضوابط توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال تركيب العدادات الكودية ستكون بنفس قواعد وتكلفة العداد التقليدي، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن تكلفة وقواعد تركيب العدادات الكودية للمنشآت السكنية حيث تضمن ما يلى :-

اولا : نطاق سريان القواعد

تسرى هذه القواعد على التوصيلات الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث يقصد بالمنشاة السكنية أى عقار مرخص بإنشاء وحدات سكنية به من الجهة الإدارية المختصة ولا تسرى هذه القواعد على المنشأة التى تحتوى على وحدات إدارية أو تجارية فقط بحيث يتم مراجعة هذه القواعد لكل 5 سنوات.

ثانيا:- تحديد مساحة المنشأة السكنية :-

يتم تحديد مساحة المنشآة السكنية شاملة البدرومات والجراجات والوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية طبقا للرخصة.

ثالثا:- تحديد القدرة التصميمية للمنشأة السكنية:-

يقصد بالقدرة التصميمية للمنشآة السكنية الأحمال التصميمية المقننة بالكيلو فولت أمبير لكل 100م ، ويتم تحديد القدرة التصميمية للمنشأة السكنية بالقرى ولمدن والأحياء الواقعة فى النطاق الجغرافى لشركات التوزيع طبقا للفئات الموضحة كالتالى :- القرى جميع الشركات سكنى تم تحديد القدرة التصميمية "ك.ف.أ/ 100م" للسكنى ب2 مقابل 5 للتجارى الإدارى، أما المدن بجميع الشركات قتنقسم إلى الأحياء الشعبية والمتوسطة حيث قدرت ب4 للسكنى مقابل 10 للتجارى الإدارى ، فيما يتعلق بالمناطق والأحياء الراقية فتم تقديرها ب8 للسكنى و10 للتجارى الإدارى .

كما يضاف إلى هذا الاحمال التالية كحد أدنى بعد المعاينة على الطبيعة :-

-المصعد الواحد : 9 ك.ف.أ

-طلمبة المياة الواحدة : 5ك.ف.ا

-لا تتضمن هذه الاحمال التكييف المركزى /تسخين المياه المركزى ويتم اضافتها : طبقا لما يقدمه المشترك.

تقوم جميع الشركات بالتنسيق مع المحافظات للحصول على بيان بالمناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة للمحافظات الواقعة فى نطاقها الجغرافى واعتمادها من المحافظات.

رابعا:- تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشىة السكنية بالتكلفة النمطية:-

_يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعات حتى مسافة مائة متر من مصدر التغذية.

_يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآة السكنية بواقع 450 جنيها لكل ك.ف.أ من الاحمال المطلوبة للمنشأة ويتم مراجعتها كل سنتين طبقا لمتوسط نسبة التغير فى أسعار المهمات وكذا التغيير فى ضريبة القيمة المضافة.