تعرف على الجديد فى أعمال وتشطيبات وحدات الإسكان المتميز بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تسعى الدولة لتسليم جميع الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان.

وذلك فى إطار سعى وتعاون أجهزة الدولة والمحافظة، لحل مشكلة الإسكان المتميز بأسوان لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لجميع الحاجزين بالمشروع.

وظل مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد 12 عاما متعثراً حيث تم تجهيز 840 وحدة سكنية وتسليمها على مراحل بالتجمعين الأول والثانى من إجمالى 2118 وحدة سكنية.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل استكمال الأعمال والتشطيبات بمشروع الإسكان المتميز بمدينة أسوان:

أولا: قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال فى 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية.

ثانيا: يأتى ذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج.

ثالثاً: تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية فى حالة عدم الجدية فى التنفيذ.

رابعا : التشديد على ضرورة التزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة

خامسا: جودة التشطيب وفقاً لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات فى أسرع وقت ممكن.

سادسا: الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسؤولين عن الإشراف الفنى عليها.

سابعا: أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية فى التجمع الأول والتى تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

ثامنا: تلافى جميع الملاحظات التى أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم للوحدات السكنية.

تاسعا: توجيهات إلى الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات بالإسراع فى إنهاء جميع الشبكات قبل البدء فى أعمال الرصف واللاندسكيب.

عاشرا: يتواكب ذلك مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات.