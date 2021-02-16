اليوم السابع
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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبرى ترسا بالجيزة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:53 ص
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبرى ترسا بالجيزة كوبرى ترسا
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور كوبرى ترسا، لمدة شهر فى الاتجاهين وذلك لتطوير وإنشاء محور ترسا البديلة لشارع الاهرام، بسبب أعمال المترو.
 
وينشر اليوم السابع التحويلات المرورية المصاحبة لغلق الكوبرى.
 
1- إغلاق الكوبرى بالاتجاهين حتى الاثنين 15/3/2021 .
 
2- سيتم إنشاء كوبرى جديد لاستيعاب كثافة السيارات.
 
3- المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم أستكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.
 
4- المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة آخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .
 
5- تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .
 
 

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