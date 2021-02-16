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تعرف على أرقام خصصتها إدارات المرور لاستقبال البلاغات استعدادا للأمطار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:00 ص
تعرف على أرقام خصصتها إدارات المرور لاستقبال البلاغات استعدادا للأمطار أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بعد توقعات الارصاد الجوية بتقلبات الطقس.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
 
ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".
 
كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد الطقس الثلاثاء ، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ،    وطقس بارد على السواحل الشمالية  الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة  على السواحل الشمالية الشرقية ،  طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وكشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض حاد فى درجات الحرارة وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ 2 درجة تحت الصفر.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

 

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