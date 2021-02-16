تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملة بحى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المحاسب محمود الصورى رئيس حى الإسماعيلية تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية بأرض الجمعيات وحى الزهور وأرض موظفي الحكومة بدائرة الحى، بالاشتراك مع مسئولي التربية والتعليم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة مكافحة مراكز الدروس الخصوصية والتصدى لهم وتشميع وغلق أى مركز للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المراكز.

كما أشار المحاسب محمود الصورى، إلي قيام أطقم حي ثالث من رفع 121 طنا من القمامة طبقاً للإيصالات الواردة من مصنع تدوير القمامة بابو بلح، موضحا أن جميع اطقم الحي تعمل بشكل متوازي للوصول إلي أفضل نتائج في جميع القطاعات.

وتابع أنه بالتوازي مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بطول الطريق الدائري وحول المستشفى العام، لتتماشي مع التطوير الجاري بالمجمع الصحى للتأمين الصحى الشامل قبيل افتتاحه رسمياً، بالإضافة إلى أنه تم طلاء الأرصفة والبلدورات والأعمدة بطول الطريق في نطاق الحي.