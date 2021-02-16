اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:01 م
خالد صلاح
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تشاد تنشر 1200 من قواتها لقتال الإرهابيين فى منطقة الساحل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:23 م
تشاد تنشر 1200 من قواتها لقتال الإرهابيين فى منطقة الساحل مسلحين - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكر بيان صادر عن قمة لزعماء منطقة الساحل بغرب أفريقيا وحلفائهم اليوم الثلاثاء أن تشاد نشرت 1200 جندي من قواتها للمساهمة في التصدي للإرهابيين الذين احتلوا مساحات من الأراضي في هذه المنطقة.

والتقى رؤساء النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وهي دول مجموعة الخمس لمنطقة الساحل، بحلفاء أوروبيين ودوليين لبحث التقدم في قتال المسلحين الذين تربطهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش ويهددون استقرار المنطقة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي بعد القمة إن قوات تشاد، التي من المتوقع نشرها في منطقة الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ستُضاف إلى أكثر من 5100 جندي فرنسي يشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل.

 


تشاد

النيجر

بوركينا فاسو

داعش

الارهاب

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