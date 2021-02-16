تشاد تنشر 1200 من قواتها لقتال الإرهابيين فى منطقة الساحل

رويترز

ذكر بيان صادر عن قمة لزعماء منطقة الساحل بغرب أفريقيا وحلفائهم اليوم الثلاثاء أن تشاد نشرت 1200 جندي من قواتها للمساهمة في التصدي للإرهابيين الذين احتلوا مساحات من الأراضي في هذه المنطقة.