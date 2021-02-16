تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و342843.