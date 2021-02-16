اليوم السابع
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تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:57 ص
تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و342843.

كما أشارت البيانات إلى تسجيل 528 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع المجموع إلى 65604.

 


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