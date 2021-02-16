تزايد سرعة الرياح فى أسوان والمحافظة تحذر من تقلبات الطقس.. صور

وحذرت محافظة أسوان، من عدم استقرار حالة الطقس وطالبت المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة، وأثناء الملاحة فى نهر النيل بسبب سرعة الرياح.

وكانت محافظات مصر، شهدت اليوم طقس غير مستقر، اليوم، بعد أن تساقطت الأمطار وغطت السحب معظم أنحاء السماء في عدد من محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع الصقيع في معظم الأنحاء، وهو ما استدعى الأجهزة التنفيذية في المحافظات إلى إعلان الطوارئ لمواجهة الأمطار وتوابع الطقس السيئ.