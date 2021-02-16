اليوم السابع
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تزايد سرعة الرياح فى أسوان والمحافظة تحذر من تقلبات الطقس.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:53 م
تزايد سرعة الرياح فى أسوان والمحافظة تحذر من تقلبات الطقس.. صور الطقس في أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت محافظة أسوان، تقلبات جوية مساء اليوم، الثلاثاء، بعد تزايد سرعة الرياح وظهور للسحب وانخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى فى أسوان 10 درجات مئوية، بينما وصلت العظمى 22 درجة مئوية.
 
وحذرت محافظة أسوان، من عدم استقرار حالة الطقس وطالبت المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة، وأثناء الملاحة فى نهر النيل بسبب سرعة الرياح.
 
وكانت محافظات مصر، شهدت اليوم طقس غير مستقر، اليوم، بعد أن تساقطت الأمطار وغطت السحب معظم أنحاء السماء في عدد من محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع الصقيع في معظم الأنحاء، وهو ما استدعى الأجهزة التنفيذية في المحافظات إلى إعلان الطوارئ لمواجهة الأمطار وتوابع الطقس السيئ.
الرياح في أسوان
الرياح في أسوان

 

الطقس في أسوان
الطقس في أسوان

 

تزايد سرعة الرياح فى أسوان (1)
 

 


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