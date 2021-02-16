تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشياً، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3405 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14216 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3441 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، المصرية للدواجن، بي انفستمنتس القابضة، جولدن تكس للأصواف، راية القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، لعدد 20.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 245.1 ألف سهم، 15 ألف سهم، 15 ألف سهم، 7260 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 103.1 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 105 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 491.3 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 56.7 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 3159 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 50 ألف سهم، 305 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، تسجيل صافي ربح بلغ 2.34 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 48%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 14.47 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 16.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

في سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إلكتريك، توقيع شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع عقد بقيمة 711 مليون جنيه لتنفيذ مشروع استكمال المرحلة الأولى لأعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادي بنظام تسليم المفتاح، ويشمل نطاق أعمال الشركة الأعمال الاعتيادية وأعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية، وأعمال الطرق وشبكات المياه، وسيتم التشغيل بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الموقع.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيعها عقد شراء مبدأي لشركة في شرق أسيا خاصة بصناعة محولات القوى، وسيتم تنفيذ الصفقة مشروط بإتمام بعض الشروط والأحكام الخاصة بهذا النوع من الصفقات، منوهة إلى أن الصفقة لاينطبق عليها أحكام المادة 44 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية.