تراجع بورصة مسقط بنسبة 0.35% بالختام.. وإدراج شركتى "الزبير" و"السراج"

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.350% خاسراً 12.443 نقطة ليغلق عند مستوى 3554.136 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون ريال عبر تنفيذ 329 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.76%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.39%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 8.11%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 7.22%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 223.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة الزبير القابضة، في السوق الثالثة برأسمال قدره 25 مليون ريال عماني، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة 09/2020، بتحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة برأس مال قدره 25 مليون ريال عماني مقسم إلى 25 مليون سهم.

كما أعلنت السوق، إداراج أسهم شركة السراج القابضة، في السوق الثالثة برأسمال قدره 2 مليون ريال عماني اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة 12/2020، بتحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة برأس مال قدره 2 مليون ريال عماني مقسم إلى 2 مليون سهم.