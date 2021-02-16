تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و(714) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (1200) طن بضائع و(363) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (8800) طن بضائع و(351) شاحنة.

وكشفت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها، أن ميناء سفاجا البحري، يستعد اليوم لاستقبال 4 سفن وهى نما إكسبريس، أمل، بوسيدون إكسبريس، الحرية، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية، بوسيدون إكسبريس .

ويشهد ميناء نويبع بجنوب سيناء رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين آيلة وبريدج ويستقبل ميناء بورتوفيق السفية كيف وتغادر السفينة الحرية 2، فيما يستعد ميناء شرم الشيخ لاستقبال اليخت السياحي صن رايز ( Sun rays ) بطول 75 مترا، غاطس 4 أمتار وطاقم 30 فردا قادمين من جدة