تحصين 123 ألفا و854 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت أعمالها السبت 6 فبراير2021م ، تم تحصين 61 ألفا و996 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و61 ألفا و858 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع وترقيم 3602 رأس ماشية سواء فى مقار اللجان أو الإنتقالى إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.