"تجرد من المشاعر وأنهى حياة والده فى لحظة".. جريمة بشعة تصدم أهالى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، لواقعة مأساوية شهدتها مدينة الخانكة بالقليوبية، حيث أنهى شاب فى العقد الثالث من العمر، حياة والده ذبحا بالسكين فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، بدائرة قسم الخانكة، وتم التحفظ على المتهم والتحفظ على الجثة بمشرحة مستسفى الخانكة، تحت تصرف النيابة العامة، فى البداية تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى الخانكة، يفيد بوصول "محمد ع ع" 60 سنة موظف بالمعاش، مقيم دائرة بندر قسم الخانكة، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 281 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة الخانكة.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وانتقل الرائد محمد الرفاعى، رئيس مباحث قسم الخانكة، والعقيد حمدى محمد مأمور القسم، لموقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية قيام نجل المجنى عليه " ع " ٣٠ عاما، بارتكاب الواقعة الساعة الثالثة فجرا، واستل سكينا من المطبخ وذبح والده وحاول التخلص من حياته، وتم إنقاذه فى اللحظات الأخيرة.

وبسؤال شقيقه الأكبر، أكد أنه يعانى من مرض نفسى، وتم التحفظ عليه من قبل الأجهزة الأمنية وإحالته، إلى نيابة الخانكة، التى قررت برئاسة أحمد البوشى، رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال القليويبة، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ، وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أثار الدماء على السلم



الدماء على سلم المسكن



باب الشقة مكسور خلال محاولات إنقاذ الضحية