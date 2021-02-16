اليوم السابع
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تجديد حبس عامل طعن سائقا بسبب خلاف على أولوية شراء الطعام في حلوان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:50 م
تجديد حبس عامل طعن سائقا بسبب خلاف على أولوية شراء الطعام في حلوان محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح حلوان الجزئية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على  ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن مواطن، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، ووجهت له تهمة البلطجة.

 

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله (سائق، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين  عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


امن القاهرة

حلوان

مشاجرة

اخبار عاجلة

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