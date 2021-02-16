تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كان عدد من المواطنين قد تداولوا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

واستهدفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط عاطلان وبحوزتهما "كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.