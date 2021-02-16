تجديد حبس أخطر تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات والاتجار بالمخدرات فى السويس

السويس - سيد نون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس ثلاثة من المهتمين أعضاء تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف حقائب السيدات والاتجار فى المخدرات.

كان اللواء محمد الألفى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، تلقى بلاغ من سيدة بتعرضها لخطف حقيبتها، وأصدر تعليماته للواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائى بسرعة القبض على التشكيل العصابي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية، والرائد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث قسم فيصل، وعمل التحريات وتفريغ الكاميرات بمنطقة الحادث وتوصل فريق البحث من كشف هوية المتهمين، وأن وراء حوادث السرقات "محمود بوطة"، و"إبراهيم الزعيم"، و"فتحى سبلانة" مسجلين سرقات واتجار فى المخدرات.

على الفور قام فريق وحدة المباحث الجنائية بقسم شرطة فيصل، تحت إشراف النقيب عبد الرحمن زكى معاون المباحث، والنقباء أحمد الشويخ وجمال المناهرى معاونى المباحث بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ونشر المصادر السرية حتى تمكنت قوة المباحث من القبض على المتهمين أثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين بمدينة السلام، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 تليفونات محمولة ولفافتان من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتان.

وبمواجة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا تفصيليا بحوادث سرقات حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة وعن السلاح النارى المضبوط أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم المحرمة لاختلاطهم بالأشقياء.