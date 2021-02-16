بوش الألمانية تعكف على تقييم فرص محتملة للأعمال فى السعودية

فرانكفورت (رويترز)

قالت متحدثة باسم شركة روبرت بوش الألمانية لصناعة مكونات السيارات، اليوم الثلاثاء، إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص أعمال فى المملكة العربية السعودية.

كانت بوش ترد على استفسار من رويترز بعد أنباء أمس الاثنين عن أن السعودية ستتوقف عن توقيع عقود مع الشركات والمؤسسات التجارية التى ليس لها مقر إقليمى فى المملكة.

وقالت المتحدثة إن الشركة لديها مكتب فى المملكة ولها أيضا وجود فى أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك باكستان وقطر ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية هذا الشهر أن 24 شركة دولية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية فى العاصمة الرياض، وجرى اختيار بكتل الأمريكية للإنشاءات ضمن الشركات الموقعة على مذكرة التفاهم.

ومنحت السعودية بكتل العام الماضى عقدا لأعمال الإدارة التنفيذية لمشروع تطوير البنية التحتية الأساسية لمنطقة الأعمال (نيوم) بشمال المملكة والتى تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.