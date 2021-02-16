بورصة قطر تتراجع بالمستهل بضغوط هبوط 5 قطاعات.. وانخفاض أرباح "بروة العقارية"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسراً 12.37 نقطة ليصل إلى مستوى 10443.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 31.1 مليون سهم بقيمة 95.3 مليون ريال عبر تنفيذ 2129 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.41%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بروة العقارية عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وبلغ صافي الربح 1.214 مليار ريال قطري مقابل صافي ربح 1.503 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغت ربحية السهم 0.31 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2020 مقابل ربحية السهم 0.39 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

في سياق آخر أعلنت Ooredoo، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 3 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 7 مارس المقبل.

في السياق ذاته أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم، اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم 3 مارس المقبل، لمناقشة بيان المركز المالي للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 المصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة بما في ذلك تقرير الحوكمة، سماع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر حول البيانات المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات، المناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع الأرباح على المساهمين، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020 بواقع 0.035 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.