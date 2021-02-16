اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تحدد 1.7 مليون شخص ضمن فئة جديدة معرضة لفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 م
بريطانيا تحدد 1.7 مليون شخص ضمن فئة جديدة معرضة لفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت السلطات فى بريطانيا فئة إضافية من الأشخاص يبلغ عددهم 1.7 مليون معرضون للإصابة بكوفيد-19 على نحو خطير أو الوفاة بسببه، وذلك لكونهم يجمعون بين عوامل كالسن والأمراض المزمنة ومؤشر كتلة الجسم.

 

وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن أولئك الذين جرى تحديدهم ضمن الفئة الجديدة سيطلب منهم أن يسعوا لحماية أنفسهم، وسيكونون من أصحاب الأولوية للحصول على التطعيم المضاد للفيروس إذا لم يكونوا قد حصلوا بالفعل على جرعة أولى من اللقاح.

 

وأضافت الحكومة أن أكثر من نصف هذه الفئة كان سيطلب منهم التوجه للتطعيم بسبب سنهم، إلا أن 820 ألف بالغ من المتبقين الذين حددوا ضمن هذه الفئة وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و69 عاما ما زال يتعين عليهم الحصول على جرعة.

 

وسيجرى إدراجهم فى قائمة المنتظرين للحصول على جرعة خلال الأسابيع القادمة، إما بسبب عمرهم أو بسبب كونهم يعانون من مرض مزمن ، وسيجرى تحديدهم كأولوية بالنسبة للأطباء.

 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كورونا حول العالم

أعداد إصابات كورونا

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة