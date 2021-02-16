اليوم السابع
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بركان جبل "إنتا" يثور مجددا.. ويضىء جزيرة صقلية فى إيطاليا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:02 ص
بركان جبل "إنتا" يثور مجددا.. ويضىء جزيرة صقلية فى إيطاليا جبل إنتا البركانى بإيطاليا
وكالات

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بركان جبل إنتا يضىء سماء جزيرة صقلية
بركان جبل إنتا يضىء سماء جزيرة صقلية

 

ثوران بركان جبل إنتا
ثوران بركان جبل إنتا

 

 

جانب من المشهد
جانب من المشهد

 

 

جبل إنتا أحد أكثر البؤر البركانية فى العالم
جبل إنتا أحد أكثر البؤر البركانية فى العالم

 

 

لحظة ثوران البركان
لحظة ثوران البركان

 

 

لم تصدر تحذيرات بشأن البركان
لم تصدر تحذيرات بشأن البركان

 

 

ليل الجزيرة الإيطالية يتحول إلى نهار بفعل البركان
ليل الجزيرة الإيطالية يتحول إلى نهار بفعل البركان

 

 

ثار، مجددا، بركان جبل إتنا فى جزيرة صقلية فى إيطاليا، الذى يعد أعلى وأنشط البراكين فى أوروبا، وتضيء الحمم البركانية سماء المدينة.

 

ويعد جبل إتنا من أكثر البراكين نشاطا في العالم. ووفقا للتقارير الإخبارية.

هذا ولم تصدر تحذيرات حكومية تطالب المواطنين في البلدات المجاورة بتوخي الحذر.

بركان جبل إنتا يثور مجددا
بركان جبل إنتا يثور مجددا

 

 

جبل إنتا

بركان جبل إنتا

جزيرة صفقلية

إيطاليا

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