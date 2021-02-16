بركان جبل "إنتا" يثور مجددا.. ويضىء جزيرة صقلية فى إيطاليا

وكالات



بركان جبل إنتا يضىء سماء جزيرة صقلية



ثوران بركان جبل إنتا



جانب من المشهد



جبل إنتا أحد أكثر البؤر البركانية فى العالم



لحظة ثوران البركان



لم تصدر تحذيرات بشأن البركان



ليل الجزيرة الإيطالية يتحول إلى نهار بفعل البركان

ثار، مجددا، بركان جبل إتنا فى جزيرة صقلية فى إيطاليا، الذى يعد أعلى وأنشط البراكين فى أوروبا، وتضيء الحمم البركانية سماء المدينة.

ويعد جبل إتنا من أكثر البراكين نشاطا في العالم. ووفقا للتقارير الإخبارية.