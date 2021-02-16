اليوم السابع
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بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة كفر الشيخ 27 فبراير الجارى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:00 م
بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة كفر الشيخ 27 فبراير الجارى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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وجه الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات، بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 م لتبدأ 27 فبراير الحالى، وأيضا بدء الدراسة في الكليات التى ليس بها أعمال امتحانات ومتابعة التجهيزات المطلوبة، وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين.

 جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، الدكتور علي صبري.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم، مشيراً إلى أن تأجيل موعد الامتحانات يأتى وفقاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعاً، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

وشدد دسوقى، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات في كلياتهم، وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

 


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