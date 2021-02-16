بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة كفر الشيخ 27 فبراير الجارى

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، الدكتور علي صبري.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم، مشيراً إلى أن تأجيل موعد الامتحانات يأتى وفقاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعاً، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

وشدد دسوقى، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات في كلياتهم، وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.