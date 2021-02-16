بدء التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية - السيد فلاح

يبدأ، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن انتهت وزارة الصحة من رفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الشامل بالإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

ومن المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد من خلال 66 منشأة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركزا ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكسرت محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 82% من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 مواطنين.

وعقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقى تدريبى حول منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لمديرى المنشآت الطبية ومديرى الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك بهدف تدريبهم على آلية العمل داخل المنظومة الجديدة، وكيفية تطبيق النظام داخل المنشآت الصحية المقرر دخولها النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشأة صحية منهم 54 وحدة ومركز إضافة إلى 12 مستشفى.

ومن المقرر أن تُغطى حزمة الخدمات الطبية التى تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومن المقرر أيضًا ان تشهد الفترة القادمة تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وتم مؤخرًا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، كما تم تطوير مستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى وجارى الانتهاء من تطوير مستشفى فايد المركزى، كما تم الانتهاء فى وقت سابق من تطوير مستشفى أبوخليفة للطوارئ وهو أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء.

مجمع الإسماعيلية الطبى

تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13غرفة عمليات.

وتفقدت موخرًا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المجمع الطبى عدة مرات في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وللاطمئنان على مدى جاهزيته لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمنظومة الجديدة، حيث تفقدت الوزيرة غرف المرضى بالمبنى الرئيسي للمجمع، ووحدات الرعاية المتوسطة، وكذلك وحدات الرعاية المركزة، بالإضافة إلى الأجنحة التي تم استحداثها داخل المبنى، ووجهت بتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمرضى من حيث جميع التجهيزات لضمان تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى.

مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية

تم الانتهاء مؤخرًا إنشاء مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذى يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.

وتفقدت وزيرة الصحة المركز عدة مرات موخرًا خلال زيارتها للإسماعيلية وتفقدت العيادات وغرف الغسيل الكلوي داخل المركز، وأكدت أن المركز يعد صرحًا طبيًا في مجال أمراض الكلى والمسالك البولية حيث سيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى ليس فقط لمحافظة الإسماعيلية بل لجميع أهالي مدن القناة.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم تطوير ورفع كفاءة بمجمع الإسماعيلية الطبي وإنشاء مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ووفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، مشيرة إلى أن المجمع الطبي بالإسماعيلية سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية في مصر.

مستشفى أبو خليفة للطوارئ

اقترب مستشفى أبو خليفة للطوارئ من انتهاء فترة عمله كمستشفى للعزل الصحى لمصابى كورونا، ليعود بعد ذلك كأول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

10 مليارات جنيه تكلفة التأمين الصحى بالإسماعيلية

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إن تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، تبلغ 10.125 مليار جنيه، تشمل 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى الإسماعيلية.