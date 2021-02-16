بايدن: هدفى منح 100 مليون جرعة لقاح كورونا فى أول 100 يوم لى بالبيت الأبيض

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه حدد هدف بمنح 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، فى أول 100 يوم، من وصوله للبيت الأبيض، قائلا: "أعتقد أننا لن نصل إلى ذلك فحسب، بل سنحطمه".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "قبل أن أتولى منصبي، حددت هدفًا كبيرًا وهو منح 100 مليون جرعة، في أول 100 يوم، مع التقدم الذي نحققه، أعتقد أننا لن نصل إلى ذلك فحسب، بل سنحطمه".



جو بايدن

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يرى ألمًا هائلًا فى بلاده بسبب وجود الكثير من العاطلين عن العمل والمتضررين بسبب البطالة إلى حد الجوع، مشددا على أنه يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة للمواطنين.

وقال بايدن، فى تدوينه عبر حسابه على انستجرام: "أرى ألمًا هائلاً فى هذا البلد، الكثير من الناس عاطلون عن العمل، يعانى الكثير من الناس من الجوع، ويحدقون فى السقف ليلًا ويتساءلون.. ماذا سأفعل غدًا؟.. لهذا السبب أحث الكونجرس على تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها".

وفى وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال: "نحن بصدد تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر يوليو المقبل - وفقا لمصادر إعلامية - وأضاف جو بايدن: لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة.

وأكد البيت الأبيض، تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن 4 إجراءات خلال الأسبوع الماضى فى طريق مواجهة تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وذكر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر"، هذه القرارات، وهى:

1- شراء لقاحات كافية لجميع الأمريكيين.

2- إطلاق فريق العمل المعني بالمساواة الصحية.

3- زيادة شحنات اللقاح الأسبوعية.

4- الإعلان عن برنامج تطعيم مركز صحة المجتمع.

وجدد البيت الأبيض التزامه بتطعيم الأمريكيين بلقاحات كورونا بشكل عادل، قائلا: "نحن ملتزمون بتطعيم أمريكا بسرعة وبشكل عادل".