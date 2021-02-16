اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن عزبة الهجانة صباح الخميس لمدة 10 ساعات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:27 م
انقطاع مياه الشرب عن عزبة الهجانة صباح الخميس لمدة 10 ساعات قطع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لتنفيذ أعمال كوبرى المعصراوى بمنطقة عزبة الهجانة الأمر الذى يستلزم معه تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق عزبة الهجانة بجميع مراحلها المختلفة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 18-2-2021 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
وهذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 
 

 

 


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