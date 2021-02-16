انعقاد لجان مقابلة المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تابع الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم لجان مقابلة المرشحين للعمل فى وظيفتي رؤساء ومراقبين لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2021، المنعقدة بمدرسة التجارة المتقدمة.

وقد انعقدت اللجنة بحضور المرشحين من قٍبل قطاع التعليم الفنى بالوزارة وهم مفرح محمد الشعراوي ومحمد أبوبكر الصديق و محمد عطية عبدالحافظ وإشراف محمد شرف مدير عام التعليم الفنى، وعضوية يحيى أبوالحسن مدير إدارة التعليم الصناعي.

ويتم إجراء المقابلات للمرشحين على مدار يومين، اليوم الأول الإثنين 2/15 للتعليم الصناعي والزراعي، واليوم الثاني الثلاثاء 2/16 للتعليم التجاري والفندقى.

ومن جانبه رحب الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأعضاء اللجنة، مؤكد على أن المديرية على استعداد لتذليل أى العقبات التى تواجههم.