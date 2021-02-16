انخفاض الناتج المحلى لمنطقة اليورو فى الربع الرابع من العام

أظهرت تقديرات جديدة اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي وأن البطالة ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في التسع عشرة دول التي تتعامل باليورو انكمش 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وانخفض خمسة بالمئة على أساس سنوي. وبحسب تقديرات سابقة ليوروستات كان الانكماش 0.7 بالمئة على أساس فصلي و5.1 بالمئة على أساس سنوي.

كما قال يوروستات إن البطالة زادت 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 بعد زيادة فصلية واحد بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، لكنها ما زالت منخفضة اثنين بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.