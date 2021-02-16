انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية ودخول وخروج 22 سفينة

بورسعيد - محمد عزام

انتظمت حركة الملاحة بموانئ بورسعيد لحركة السفن العابرة مجرى قناة السويس الملاحى، اليوم الثلاثاء، رغم سوء الأحوال الجوية، وأعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تسجيل دخول وخروج 22 سفينة بموانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر استقبال 3 سفن .

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .