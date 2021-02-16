انتشال جثة مجهولة الهوية لشخص من إحدى الترع بطنطا

الغربية عادل ضرة

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الغربية، جثة مجهولة الهوية لأحد الأشخاص من الترعة المارة بقرية دفرة مركز طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد الدماطى، مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية بترعة قرية دفرة.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.