وذكرت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 985 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 486 ألفا و321 حالة.



يذكر أنه تم توزيع 70 مليونا و57 ألفا و 800 جرعة على الأقل من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 52 مليونا و884 ألفا و356 تطعيما على الأقل للمواطنين حتى الآن، وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.